Родные не находят себе места

39-летняя харьковчанка вторые сутки не появляется дома

Утром 5 июля 39-летняя Елена Наик ушла из дома на проспекте Победы в Харькове.

Телефона при себе у Елены не было.

Волонтеры организовывают поиск Елены Наик на местности, сообщил координатор поиска из поисково-спасательного отряда "Милена" Алексей.

Приметы женщины: рост 175 сантиметров, она худощава, волосы темные. Елена была одета в белую футболку, синие бриджи и светлые кеды.

Желающих помочь просят обращаться по телефону: 0504014822 (Алексей).

Напомним, в Харьковской области несовершеннолетний Андрей Анисимов ушел из дома и не вернулся

В Лозовском районном отделе полиции рассказали, что 17-летний парень вышел из дома 6 июля около 7 утра.

На вид Андрею 17-20 лет, рост 180 см. Парень имеет худощавое телосложение, русые и короткие волосы.

С собой имеет рюкзак черного цвета.

В случае любой информации о возможном местонахождении Андрея - сообщате по телефонам: 095 944 1288, 099 473 0731 или 102.

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