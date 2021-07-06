39-летняя харьковчанка вторые сутки не появляется дома
Утром 5 июля 39-летняя Елена Наик ушла из дома на проспекте Победы в Харькове.
Телефона при себе у Елены не было.
Волонтеры организовывают поиск Елены Наик на местности, сообщил координатор поиска из поисково-спасательного отряда "Милена" Алексей.
Приметы женщины: рост 175 сантиметров, она худощава, волосы темные. Елена была одета в белую футболку, синие бриджи и светлые кеды.
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Желающих помочь просят обращаться по телефону: 0504014822 (Алексей).
Напомним, в Харьковской области несовершеннолетний Андрей Анисимов ушел из дома и не вернулся
В Лозовском районном отделе полиции рассказали, что 17-летний парень вышел из дома 6 июля около 7 утра.
На вид Андрею 17-20 лет, рост 180 см. Парень имеет худощавое телосложение, русые и короткие волосы.
С собой имеет рюкзак черного цвета.
В случае любой информации о возможном местонахождении Андрея - сообщате по телефонам: 095 944 1288, 099 473 0731 или 102.
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