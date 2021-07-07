В Харькове искали 6-летнего ребенка, которого живет в Полтаве
Со 2 июля мальчика искали родители, волонтеры и правоохранители.
Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.
2 июля ребенок вышел из дома в Полтаве и пропал.
Обнаружили его вечером в тот же день возле автобусной остановки в Харькове.
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Нацгвардия, патрулировавшая территорию на ж\д станции Харькова, заметили возле маленького мальчика без сопровождения взрослых.
Ребенка передали сотрудникам полиции.
Как 6-летний ребенок из Полтавы оказался в Харькове на данный момент неизвестно.
Напомним, в Харьковской области несовершеннолетний Андрей Анисимов ушел из дома и не вернулся
В Лозовском районном отделе полиции рассказали, что 17-летний парень вышел из дома 6 июля около 7 утра.
На вид Андрею 17-20 лет, рост 180 см. Парень имеет худощавое телосложение, русые и короткие волосы.
С собой имеет рюкзак черного цвета.
В случае любой информации о возможном местонахождении Андрея - сообщате по телефонам: 095 944 1288, 099 473 0731 или 102.
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