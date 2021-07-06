39-річна харків'янка другу добу не з'являється вдома
Вранці 5 липня 39-річна Олена Наїк пішла з дому на проспекті Перемоги в Харкові.
Телефону при собі у Олени не було.
Волонтери організовують пошук Олени Наїк на місцевості, повідомив координатор пошуку з пошуково-рятувального загону "Мілена" Олексій.
Прикмети жінки: зріст 175 сантиметрів, вона Худорлява, волосся темне. Олена була одягнена в білу футболку, сині бриджі і світлі кеди.
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Охочих допомогти просять звертатися за телефоном: 0504014822 (Олексій).
Нагадаємо, в Харківській області неповнолітній Андрій Анісімов пішов з дому і не повернувся
У Лозівському районному відділі поліції розповіли, що 17-річний хлопець вийшов з дому 6 липня близько 7 ранку.
На вигляд Андрію 17-20 років, зріст 180 см.хлопець має худорляву статуру, русяве і коротке волосся.
З собою має рюкзак чорного кольору.
У разі будь - якої інформації про можливе місцезнаходження Андрія-повідомляйте за телефонами: 095 944 1288, 099 473 0731 або 102.
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