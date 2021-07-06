В Харківській області неповнолітній Андрій Анісімов пішов з дому і не повернувся
У Лозівському районному відділі поліції розповіли, що 17-річний хлопець вийшов з дому 6 липня близько 7 ранку.
На вигляд Андрію 17-20 років, зріст 180 см.хлопець має худорляву статуру, русяве і коротке волосся.
З собою має рюкзак чорного кольору.
У разі будь - якої інформації про можливе місцезнаходження Андрія-повідомляйте за телефонами: 095 944 1288, 099 473 0731 або 102.
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Нагадаємо, під Харковом зникла дівчинка
Про це повідомили на сайті Нацполіції 4 липня.
У Красноградське відділення Нацполіції звернулася бабуся, повідомивши, що її 13-річна внучка пішла ввечері 3 липня з дому і зникла.
Поліція кинули всі сили на пошуки неповнолітньої і вже через кілька годин з'ясувалося, що дівчинка перебувала у знайомих в селі Новоолександрівка.
З підлітком поліцейські провели профілактичну бесіду.
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