В Харківській області неповнолітній Андрій Анісімов пішов з дому і не повернувся

У Лозівському районному відділі поліції розповіли, що 17-річний хлопець вийшов з дому 6 липня близько 7 ранку.

На вигляд Андрію 17-20 років, зріст 180 см.хлопець має худорляву статуру, русяве і коротке волосся.

З собою має рюкзак чорного кольору.

У разі будь - якої інформації про можливе місцезнаходження Андрія-повідомляйте за телефонами: 095 944 1288, 099 473 0731 або 102.

Нагадаємо, під Харковом зникла дівчинка

Про це повідомили на сайті Нацполіції 4 липня.

У Красноградське відділення Нацполіції звернулася бабуся, повідомивши, що її 13-річна внучка пішла ввечері 3 липня з дому і зникла.



Поліція кинули всі сили на пошуки неповнолітньої і вже через кілька годин з'ясувалося, що дівчинка перебувала у знайомих в селі Новоолександрівка.

З підлітком поліцейські провели профілактичну бесіду.

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