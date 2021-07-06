В Харьковской области несовершеннолетний Андрей Анисимов ушел из дома и не вернулся

В Лозовском районном отделе полиции рассказали, что 17-летний парень вышел из дома 6 июля около 7 утра.

На вид Андрею 17-20 лет, рост 180 см. Парень имеет худощавое телосложение, русые и короткие волосы.

С собой имеет рюкзак черного цвета.

В случае любой информации о возможном местонахождении Андрея - сообщате по телефонам: 095 944 1288, 099 473 0731 или 102.

Напомним, под Харьковом пропала девочка

Об этом сообщили на сайте Нацполиции 4 июля.

В Красноградское отделение Нацполиции обратилась бабушка , сообщив, что ее 13-летняя внучка ушла вечером 3 июля из дома и пропала.



Полиция бросили все силы на поиски несовершеннолетней и уже через несколько часов выяснилось, что девочка находилась у знакомых в селе Новоалександровка.

С подростком полицейские провели профилактическую беседу.

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