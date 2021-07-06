В Харківській області четверо людей постраждали під час відпочинку на воді

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Трирічна дівчинка ледь не потонула в надувному басейні - медики прибули на місце і надали екстрену допомогу.

Дівчинку з діагнозом "спіральна асфіксія через утоплення" госпіталізували.

До лікарні госпіталізували 16-річного харків'янина, який впав у воду з катамарану.

Травми на водоймах отримали двоє дорослих, на річці Сіверський Донець постраждав 36-річний чоловік.

39-річний чоловік травмувався під час пірнання на Основ'янському озері.

Нагадаємо, харків'яни отруїлися нітратами

У місті Лозовій двоє людей отруїлися нітратами, люди їли ранню картоплю і редиску.

Небезпечні хімічні речовини, що містяться в овочах відправили харків'ян на лікарняні ліжка.

Такі дані за весняний період 2021 року озвучили місцеві медики.

Лікарі просять людей утримуватися від покупок ранніх фруктів і овочів.

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