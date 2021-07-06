В Харківській області четверо людей постраждали під час відпочинку на воді
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Трирічна дівчинка ледь не потонула в надувному басейні - медики прибули на місце і надали екстрену допомогу.
Дівчинку з діагнозом "спіральна асфіксія через утоплення" госпіталізували.
До лікарні госпіталізували 16-річного харків'янина, який впав у воду з катамарану.
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Травми на водоймах отримали двоє дорослих, на річці Сіверський Донець постраждав 36-річний чоловік.
39-річний чоловік травмувався під час пірнання на Основ'янському озері.
Нагадаємо, харків'яни отруїлися нітратами
У місті Лозовій двоє людей отруїлися нітратами, люди їли ранню картоплю і редиску.
Небезпечні хімічні речовини, що містяться в овочах відправили харків'ян на лікарняні ліжка.
Такі дані за весняний період 2021 року озвучили місцеві медики.
Лікарі просять людей утримуватися від покупок ранніх фруктів і овочів.
До слова, 25 людей загриміли в лікарню: у Харкові сталося масове отруєння
Як повідомляла Politeka раніше майже півсотні підхопили інфекцію: масове отруєння сталося в Харкові
Крім того Politeka писала, про те, що 9-річний хлопчик сильно отруївся в Дніпрі: "батько збирав гриби"