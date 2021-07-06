В Харьковской области четверо людей пострадали во время отдыха на воде
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Трехлетняя девочка едва не утонула в надувном бассейне - медики прибыли на место и оказали экстренную помощь.
Девочку с диагнозом "спирационная асфиксия из-за утопления" госпитализировали.
В больницу госпитализировали 16-летнего харьковчанина, упавшего в воду из катамарана.
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Травмы на водоемах получили двое взрослых, на реке Северский Донец пострадал 36-летний мужчина.
39-летний мужчина травмировался во время ныряния на Основянском озере.
Напомним, харьковчане отравились нитратами
В городе Лозовой два человека отравились нитратами, люди ели раннюю картошку и редиску.
Опасные химические вещества, содержащиеся в овощах отправили харьковчан на больничные койки.
Такие данные за весенний период 2021 года озвучили местные медики.
Врачи просят людей воздерживаться от покупок ранних фруктов и овощей.
К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление
Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове
Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"