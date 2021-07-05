У Харкові втік 8-річний хлопчик

Про це повідомили в прес-центрі ГУНП в Харківській області.

Харків'янка розповіла поліцейським, що посварилася з дитиною біля ринку, після чого він зник.

Малюка знайшли протягом години-дитина гуляла вулицями міста.

"Поліцейські з'ясували, що хлопчик має психічні розлади. Мати має намір відмовитися від нього надалі, і вже збирала необхідні документи. Тому працівники ювенальної превенції разом зі співробітниками Служби у справах дітей Слобідського району вирішили вилучити дитину від матері заради її безпеки", - розповіли в поліції.

Зараз хлопчик перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, на Харківщині зникла дівчинка

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Волонтери шукають зниклу 16-річну Христину Бойко, яка зникла ще 26 червня.

Дівчина пішла з дому в Дергачах і досі не повернулася.

Зникла була одягнена у футболку кольору хакі, джинсову спідницю.

Дівчинка могла виїхати в Донецьку область.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Христини, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.

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