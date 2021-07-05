В Харькове сбежал 8-летний мальчик

Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области.

Харьковчанка рассказала полицейским, что поссорилась с ребенком возле рынка, после чего он исчез.

Малыша нашли в течении часа - ребенок гулял по улицам города.

“Полицейские выяснили, что мальчик имеет психические расстройства. Мать намерена отказаться от него в дальнейшем, и уже собирала необходимые документы. Поэтому работники ювенальной превенции вместе с сотрудниками службы по делам детей Слободского района решили изъять ребенка от матери ради его безопасности”, – рассказали в полиции.

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.

Напомним, на Харьковщине пропала девочка

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Волонтеры ищут пропавшую 16-летнюю Кристину Бойко, которая пропала еще 26 июня.

Девушка ушла из дома в Дергачах и до сих пор не вернулась.

Пропавшая была одета в футболку цвета хаки, джинсовую юбку.

Девочка могла уехать в Донецкую область.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кристины, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

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