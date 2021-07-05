У Харкові зник чоловік

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

У поліцію 3 липня звернувся житель Слобідського району Харкова - його син 1976 року народження пішов рибалити на човні на кар'єр на проспекті Гагаріна і не повернувся.

На березі водойми правоохоронці знайшли речі чоловіка, човен був на воді.

4 липня зниклого шукали співробітники ДСНС-тіло чоловіка водолази не виявили.

Інформація зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень - пошуки тривають.

Нагадаємо, на Харківщині зникла дівчинка

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Волонтери шукають зниклу 16-річну Христину Бойко, яка зникла ще 26 червня.

Дівчина пішла з дому в Дергачах і досі не повернулася.

Зникла була одягнена у футболку кольору хакі, джинсову спідницю.

Дівчинка могла виїхати в Донецьку область.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Христини, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.

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