У Харкові зник чоловік
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.
У поліцію 3 липня звернувся житель Слобідського району Харкова - його син 1976 року народження пішов рибалити на човні на кар'єр на проспекті Гагаріна і не повернувся.
На березі водойми правоохоронці знайшли речі чоловіка, човен був на воді.
4 липня зниклого шукали співробітники ДСНС-тіло чоловіка водолази не виявили.
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Інформація зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень - пошуки тривають.
Нагадаємо, на Харківщині зникла дівчинка
Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".
Волонтери шукають зниклу 16-річну Христину Бойко, яка зникла ще 26 червня.
Дівчина пішла з дому в Дергачах і досі не повернулася.
Зникла була одягнена у футболку кольору хакі, джинсову спідницю.
Дівчинка могла виїхати в Донецьку область.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Христини, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.
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