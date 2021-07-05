В Харькове пропал мужчина
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
В полицию 3 июля обратился житель Слободского района Харькова - его сын 1976 года рождения ушел рыбачить на лодке на карьер на проспекте Гагарина и не вернулся.
На берегу водоема правоохранители нашли вещи мужчины, лодка была на воде.
4 июля пропавшего искали сотрудники ГСЧС - тело мужчины водолазы не обнаружили.
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Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений - поиски продолжаются.
Напомним, на Харьковщине пропала девочка
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Волонтеры ищут пропавшую 16-летнюю Кристину Бойко, которая пропала еще 26 июня.
Девушка ушла из дома в Дергачах и до сих пор не вернулась.
Пропавшая была одета в футболку цвета хаки, джинсовую юбку.
Девочка могла уехать в Донецкую область.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кристины, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
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