У Харкові зник чоловік
Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".
Волонтери розшукують зниклого 59-річного Ігоря Скорбача, який ще 30 червня пішов з дому в районі станції метро "Студентська" на Салтівці і зник.
Харків'янин був одягнений в червоно-білу сорочку, білу майку і джинси, взутий в мокасини.
Ігор потребує медичної допомоги.
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Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Ігоря Скорбача, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.
Нагадаємо, в Харківській області зникла 15-річна дівчина
Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполиции.
28 червня о 20: 15 в поліцію звернулася 39-річна жінка і повідомила, що її дочка втекла з дому після сімейної сварки.
15-річну жительку села Липчанівка Карину Зубенко знайшли вже наступного дня в селі Оскол.
Дівчина, яка втекла, розповіла, що вона поїхала туди, щоб погуляти.
З юною харків'янкою співробітники поліції провели профілактичну бесіду. Про те, що трапилося правоохоронці повідомили в службу у справах дітей.
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Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.