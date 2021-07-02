У сім'ї з Харківської області забрали дітей

Про це повідомили в Нацполіції в Харківській області.

У поліції уточнили, що через небажання змінювати ситуацію на краще, неодноразові підтверджені факти невиконання батьківських обов'язків, чотирьох малолітніх дітей забрали в реабілітаційний центр.

На матір дітей поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, в Харкові підлітки забралися на дах висотки

Трьох хлопців і дівчину помітили на даху Старої багатоповерхової будівлі.

На даху старої будівлі з характерною архітектурою можна було помітити молодих людей.

Один з них з рюкзаком на спині сидить на краю даху, поруч звісивши ноги вниз розташувалася дівчина.

Другий просто дивиться вниз, а третій махає перехожим внизу.

Молоді люди зважилися на таке нерозсудливість заради відео в соцмережі.

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