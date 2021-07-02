У семьи из Харьковской области забрали детей

Об этом сообщили в Нацполиции в Харьковской области.

В полиции уточнили, что за нежелание менять ситуацию к лучшему, неоднократные подтвержденные факты невыполнения родительских обязанностей, четырех малолетних детей забрали в реабилитационный центр.

На мать детей полицейские составили административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, в Харькове подростки забрались на крышу высотки

Троих парней и девушку заметили на крыше старого многоэтажного здания.

На крыше старого здания с характерной архитектурой можно было заметить молодых людей.

Один из них с рюкзаком на спине сидит на краю крыши, рядом свесив ноги вниз расположилась девушка.

Второй просто смотрит вниз, а третий машет прохожим внизу.

Молодые люди решились на такое безрассудство ради видео в соцсети.

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