Що у них в голові

У Харкові підлітки забралися на дах висотки

Про це повідомили на Telegram-каналі "Харків 1654".

Трьох хлопців і дівчину помітили на даху старої багатоповерхової будівлі.

На даху старої будівлі з характерною архітектурою можна було помітити молодих людей.

Один з них з рюкзаком на спині сидить на краю даху, поруч звісивши ноги вниз розташувалася дівчина.

Другий просто дивиться вниз, а третій махає перехожим внизу.

Молоді люди зважилися на таку нерозсудливість заради відео в соцмережі.

Нагадаємо, в Харківській області зникла 15-річна дівчина

Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполиции.

28 червня о 20: 15 в поліцію звернулася 39-річна жінка і повідомила, що її дочка втекла з дому після сімейної сварки.

15-річну жительку села Липчанівка Карину Зубенко знайшли вже наступного дня в селі Оскол.

Дівчина, яка втекла, розповіла, що вона поїхала туди, щоб погуляти.

З юною харків'янкою співробітники поліції провели профілактичну бесіду. Про те, що трапилося правоохоронці повідомили в службу у справах дітей.

Також ми писали раніше, що юний Богдан зник безвісти в Харкові, фото: вийшов з дому і зник.

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.