У Харкові підлітки забралися на дах висотки
Про це повідомили на Telegram-каналі "Харків 1654".
Трьох хлопців і дівчину помітили на даху старої багатоповерхової будівлі.
На даху старої будівлі з характерною архітектурою можна було помітити молодих людей.
Один з них з рюкзаком на спині сидить на краю даху, поруч звісивши ноги вниз розташувалася дівчина.
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Другий просто дивиться вниз, а третій махає перехожим внизу.
Молоді люди зважилися на таку нерозсудливість заради відео в соцмережі.
Нагадаємо, в Харківській області зникла 15-річна дівчина
Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполиции.
28 червня о 20: 15 в поліцію звернулася 39-річна жінка і повідомила, що її дочка втекла з дому після сімейної сварки.
15-річну жительку села Липчанівка Карину Зубенко знайшли вже наступного дня в селі Оскол.
Дівчина, яка втекла, розповіла, що вона поїхала туди, щоб погуляти.
З юною харків'янкою співробітники поліції провели профілактичну бесіду. Про те, що трапилося правоохоронці повідомили в службу у справах дітей.
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