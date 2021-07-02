Что у них в голове

В Харькове подростки забрались на крышу высотки

Об этом сообщили на Telegram-канале "Харьков 1654".

Троих парней и девушку заметили на крыше старого многоэтажного здания.

На крыше старого здания с характерной архитектурой можно было заметить молодых людей.

Один из них с рюкзаком на спине сидит на краю крыши, рядом свесив ноги вниз расположилась девушка.

Второй просто смотрит вниз, а третий машет прохожим внизу.

Молодые люди решились на такое безрассудство ради видео в соцсети.

Напомним, в Харьковской области пропала 15-летняя девушка

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

28 июня в 20:15 в полицию обратилась 39-летняя женщина и сообщила, что ее дочь сбежала из дома после семейной ссоры.

15-летнюю жительницу села Липчановка Карину Зубенко нашли уже на следующий день в селе Оскол.

Сбежавшая девушка рассказала, что она уехала туда, чтобы погулять.

С юной харьковчанкой сотрудники полиции провели профилактическую беседу. О случившемся правоохранители сообщили в службу по делам детей.

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