В Харькове подростки забрались на крышу высотки
Об этом сообщили на Telegram-канале "Харьков 1654".
Троих парней и девушку заметили на крыше старого многоэтажного здания.
На крыше старого здания с характерной архитектурой можно было заметить молодых людей.
Один из них с рюкзаком на спине сидит на краю крыши, рядом свесив ноги вниз расположилась девушка.
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Второй просто смотрит вниз, а третий машет прохожим внизу.
Молодые люди решились на такое безрассудство ради видео в соцсети.
Напомним, в Харьковской области пропала 15-летняя девушка
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
28 июня в 20:15 в полицию обратилась 39-летняя женщина и сообщила, что ее дочь сбежала из дома после семейной ссоры.
15-летнюю жительницу села Липчановка Карину Зубенко нашли уже на следующий день в селе Оскол.
Сбежавшая девушка рассказала, что она уехала туда, чтобы погулять.
С юной харьковчанкой сотрудники полиции провели профилактическую беседу. О случившемся правоохранители сообщили в службу по делам детей.
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Кроме того Politeka писала, что миниатюрная харьковчанка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.