У Харкові зникла жінка
Про це повідомили повідомили в рятувально-пошуковому загоні "Мілена".
40-річна жінка проживає в Холодногірському районі на Лисій горі.
19 червня Ольга Пліс вийшла з дому і зникла.
Ольга високого зросту - 185-190 см, худорлява, з темним довгим волоссям і блакитними очима, на правій нозі харків'янки татуювання.
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Нагадаємо, літня харків'янка три дні блукала лісом без води і їжі.
У поліцію в Харківській області звернувся син жінки. До пошуків 86-річної жительки села П'ятигорське крім співробітників поліції приєднався загін добровольців "Мілена", військовослужбовці та місцеві жителі.
Живу жінку знайшли через три доби-весь цей час вона перебувала в лісі без води і їжі.
Медки швидкої допомоги, які прибули на виклик негайно надали постраждалій пенсіонерці медичну допомогу.
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