Вышла из дома и исчезла

В Харькове исчезла женщина

Об этом сообщили сообщили в спасательно-поисковом отряде “Милена”.

40-летняя женщина проживает в Холодногорском районе на Лысой горе.

19 июня Ольга Плис вышла из дома и пропала.

Ольга высокого роста – 185 – 190 см, худощавая, с темными длинными волосами и голубыми глазами, на правой ноге харьковчанки татуировка.

Напомним, пожилая харьковчанка три дня блуждала по лесу без воды и еды.

В полицию в Харьковской области обратился сын женщины. К поискам 86-летней жительницы села Пятигорское кроме сотрудников полиции присоединился отряд добровольцев "Милена", военнослужащие и местные жители.

Живую женщину нашли через трое суток - все это время она находилась в лесу без воды и пищи.

Медки скорой помощи, прибывшие на вызов немедленно оказали пострадавшей пенсионерке медицинскую помощь.

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