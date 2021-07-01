В Харькове исчезла женщина
Об этом сообщили сообщили в спасательно-поисковом отряде “Милена”.
40-летняя женщина проживает в Холодногорском районе на Лысой горе.
19 июня Ольга Плис вышла из дома и пропала.
Ольга высокого роста – 185 – 190 см, худощавая, с темными длинными волосами и голубыми глазами, на правой ноге харьковчанки татуировка.
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Напомним, пожилая харьковчанка три дня блуждала по лесу без воды и еды.
В полицию в Харьковской области обратился сын женщины. К поискам 86-летней жительницы села Пятигорское кроме сотрудников полиции присоединился отряд добровольцев "Милена", военнослужащие и местные жители.
Живую женщину нашли через трое суток - все это время она находилась в лесу без воды и пищи.
Медки скорой помощи, прибывшие на вызов немедленно оказали пострадавшей пенсионерке медицинскую помощь.
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