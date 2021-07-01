На харківських пляжах виявлена кишкова паличка

Два харківських пляжі не відповідають гігієнічним вимогам.

Про це повідомили в ДУ "Харківський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я".

У воді Безлюдівського і Петренківського водойм вміст лактозопозитивних кишкових паличок (9500 і 6200 відповідно при нормі не більше 5000 на літр) перевищує нормативні значення.

пляж, тепло

Популярні новини зараз

Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"

Підвищення прожиткового мінімуму в Україні: Шмигаль розповів, чого чекати 1 липня

Липень принесе в Україну град та шквали: де чекати стихії вже найближчими днями

Зірка "1+1" Падалко показала свій немаленький особняк: "Прапор України, камін і новорічна ілюмінація"

Заливако зізнався Осадчій в проблемах після шоу "Холостяк": "Дуже важко..."
Показати ще

Це вказує на ймовірну наявність у воді збудників кишкових інфекційних захворювань.

Лікарі не рекомендують купатися в зазначених водоймах.

Крім того, не рекомендовано купатися у водоймах Кегичівки, Краснограда та Зачепилівки.

Нагадаємо, цього літа в Харківській області вже знаходили кишкову паличку

Про це повідомляє обласний лабораторний центр.

Небезпечним назвали пляж" Комсомольський " і зони відпочинку на річці Берестова в Краснограді.

Там на літр води припадає до 24 тисяч лактопозитивних кишкових паличок - це майже в п'ять разів перевищує норму.

До слова, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"

Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.

Крім того Politeka писала, про те, що трагедія сталася з 4-річною дитиною на пляжі Харкова: був з бабусею і мамою.