На харківських пляжах виявлена кишкова паличка
Два харківських пляжі не відповідають гігієнічним вимогам.
Про це повідомили в ДУ "Харківський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я".
У воді Безлюдівського і Петренківського водойм вміст лактозопозитивних кишкових паличок (9500 і 6200 відповідно при нормі не більше 5000 на літр) перевищує нормативні значення.
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Це вказує на ймовірну наявність у воді збудників кишкових інфекційних захворювань.
Лікарі не рекомендують купатися в зазначених водоймах.
Крім того, не рекомендовано купатися у водоймах Кегичівки, Краснограда та Зачепилівки.
Нагадаємо, цього літа в Харківській області вже знаходили кишкову паличку
Про це повідомляє обласний лабораторний центр.
Небезпечним назвали пляж" Комсомольський " і зони відпочинку на річці Берестова в Краснограді.
Там на літр води припадає до 24 тисяч лактопозитивних кишкових паличок - це майже в п'ять разів перевищує норму.
До слова, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"
Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.
Крім того Politeka писала, про те, що трагедія сталася з 4-річною дитиною на пляжі Харкова: був з бабусею і мамою.