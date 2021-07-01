Купатися там не рекомендується

На харківських пляжах виявлена кишкова паличка

Два харківських пляжі не відповідають гігієнічним вимогам.

Про це повідомили в ДУ "Харківський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я".

У воді Безлюдівського і Петренківського водойм вміст лактозопозитивних кишкових паличок (9500 і 6200 відповідно при нормі не більше 5000 на літр) перевищує нормативні значення.

Це вказує на ймовірну наявність у воді збудників кишкових інфекційних захворювань.

Лікарі не рекомендують купатися в зазначених водоймах.

Крім того, не рекомендовано купатися у водоймах Кегичівки, Краснограда та Зачепилівки.

Нагадаємо, цього літа в Харківській області вже знаходили кишкову паличку

Про це повідомляє обласний лабораторний центр.

Небезпечним назвали пляж" Комсомольський " і зони відпочинку на річці Берестова в Краснограді.

Там на літр води припадає до 24 тисяч лактопозитивних кишкових паличок - це майже в п'ять разів перевищує норму.

До слова, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"

Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.

Крім того Politeka писала, про те, що трагедія сталася з 4-річною дитиною на пляжі Харкова: був з бабусею і мамою.