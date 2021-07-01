На харьковских пляжах обнаружена кишечная палочка
Два харьковских пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям.
Об этом сообщили в ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения".
В воде Безлюдовского и Петренковского водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек (9500 и 6200 соответственно при норме не более 5000 на литр) превышает нормативные значения.
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Это указывает на вероятное наличие в воде возбудителей кишечных инфекционных заболеваний.
Врачи не рекомендуют купаться в указанных водоемах.
Кроме того, не рекомендовано купаться в водоемах Кегичевки, Краснограда и Зачепиловки.
Напомним, этим летом в Харьковской области уже находили кишечную палочку
Об этом сообщает областной лабораторный центр.
Опасным назвали пляж "Комсомольский" и зоны отдыха на реке Берестовая в Краснограде.
Там на литр воды приходится до 24 тысяч лактопозитивных кишечных палочек - это почти в пять раз превышает норму.
К слову, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"
Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.
Кроме того Politeka писала, о том, что трагедия произошла с 4-летним ребенком на пляже Харькова: был с бабушкой и мамой.