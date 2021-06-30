На одном из пляжей города Изюм утонул ребенок

Медики скорой проводили реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось, передает «Слобідський край».

Тело погибшего мальчика направлено в морг.

По предварительной информации, 4-летний ребенок отдыхал на одном из местных пляжей с бабушкой, мамой и сестрой мамы. Мальчик пошел купаться с бабушкой и утонул.

Ребенка быстро нашли, не требовалась помощь водолазов.



По факту происшествия следователями было открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай»).

Напомним, в Харьковской области утонул человек

Мужчина ушел окунуться, нырнул и исчез из поля зрения.

"На Безлюдовке-1 утонул человек, мин 30-40 назад пошел окунуться , нырнул и всё .. Друзья начали кричать, ныряли всё бесполезно..", - говорится в сообщении.

"Вообще безлюд - омут сатаны! Особенно на местах карьеров", "20 июня ещё девочка утонула на этой же безлюдовке", "Спазм сосудов и привет!Почему люди не хотят себя беречь,ну хоть элементарно!?", "Нельзя недооценивать природу. Шкода людину", - пишут в комментариях.

К слову, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"

Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.

Кроме того Politeka писала, о том, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".