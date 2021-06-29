На Харківщині розшукують зниклу безвісти дівчинку

15-льотна мешканка міста Ізюм Карину Зубенко пішла з дому 28 червня, але досі не повернулася, повідомляє gx.



Відомо, що дівчинка була одягнена в чорні шорти і білий топік.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, повідомте за номерами телефону: 102 або (099) 64-12-094

Нагадаємо, що тільки за минулий рік в поліцію надійшло понад 15 тисяч повідомлень про зникнення дітей, з яких майже 90% завершилися успішними пошуками.

Варто відзначити, що ефективність розшуку зниклої дитини сильно залежить від допомоги громадськості - у разі, якщо діти не перебувають протягом перших 24 годин, міліціонери звертаються в Службу розшуку дітей. Вже вони поширюють інформацію в ЗМІ, соцмережах і в громадських місцях.

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