На Харківщині розшукують зниклу безвісти дівчинку
15-льотна мешканка міста Ізюм Карину Зубенко пішла з дому 28 червня, але досі не повернулася, повідомляє gx.
Відомо, що дівчинка була одягнена в чорні шорти і білий топік.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, повідомте за номерами телефону: 102 або (099) 64-12-094
Нагадаємо, що тільки за минулий рік в поліцію надійшло понад 15 тисяч повідомлень про зникнення дітей, з яких майже 90% завершилися успішними пошуками.
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Варто відзначити, що ефективність розшуку зниклої дитини сильно залежить від допомоги громадськості - у разі, якщо діти не перебувають протягом перших 24 годин, міліціонери звертаються в Службу розшуку дітей. Вже вони поширюють інформацію в ЗМІ, соцмережах і в громадських місцях.
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