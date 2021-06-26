В Харьковской области произошла трагедия с женщиной, которую ранее искали примерно 100 человек

20 июня стало известно о пропаже 86-летней жительницы села Пятигорское Изюмского района (Харьковская область). По словам ее сына, та хотела посетить кладбище в соседнем селе, где были похоронены ее родственники.

На поиски старушки бросились около ста человек: волонтеры, военные, полиция и простые местные жители.

В результате женщину нашли глубоко в лесу, за два-три километра от дома. Несчастная была очень обезвожена и истощена, ведь без еды и воды она провела почти четыре дня. Бабушку эвакуировали из леса, а позже ее доставили в машине скорой помощи в больницу.

К сожалению, 26 июня стало известно о смерти найденной женщины. Об этом сообщает Суспільне, которое ссылается на координатора поисково-спасательного отряда Константина Рюмшина.

Смерть наступила вчера, о причине не сообщается. Известно, что это произошло сразу после выписки из больницы.

"Из больницы ее выписали спустя день после того, как нашли. Все было в порядке, давление было в норме", - поделился Рюмшин.

Похороны старушки прошли 26 июня.

Отметим, в поисково-спасательном отряде рассказали, что лес, где пропала женщина, хоть и был небольшим, но труднопроходимым и пожилому человеку в нем было очень сложно.

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