На Харьковщине разыскивают пропавшую без вести девочку

15-летная жительница города Изюм Карину Зубенко ушла из дома 28 июня, но до сих пор не вернулась, сообщает gx.



Известно, что девочка была одета в черные шорты и белый топик.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении девочки, сообщите по номерам телефона: 102 или (099) 64-12-094

Напомним, что только за прошлый год в полицию поступило более 15 тысяч сообщений о пропаже детей, из которых почти 90% завершились успешными поисками.

Стоит отметить, что эффективность розыска пропавшего ребенка сильно зависит от помощи общественности - в случае, если дети не находятся в течение первых 24 часов, милиционеры обращаются в Службу розыска детей. Уже они распространяют информацию в СМИ, соцсетях и в общественных местах.

Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"

Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.







