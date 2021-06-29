На Харьковщине разыскивают пропавшую без вести девочку
15-летная жительница города Изюм Карину Зубенко ушла из дома 28 июня, но до сих пор не вернулась, сообщает gx.
Известно, что девочка была одета в черные шорты и белый топик.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении девочки, сообщите по номерам телефона: 102 или (099) 64-12-094
Напомним, что только за прошлый год в полицию поступило более 15 тысяч сообщений о пропаже детей, из которых почти 90% завершились успешными поисками.
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Стоит отметить, что эффективность розыска пропавшего ребенка сильно зависит от помощи общественности - в случае, если дети не находятся в течение первых 24 часов, милиционеры обращаются в Службу розыска детей. Уже они распространяют информацию в СМИ, соцсетях и в общественных местах.
Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.
Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"
Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.