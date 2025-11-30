Подорожание продуктов в Днепропетровской области больше всего повлияло на овощи.

Подорожание в Днепропетровской области фиксируют магазины и среднемесячные расчеты, сообщает Politeka.

Среди основных причин аналитики называют сезонные факторы, изменение курса национальной валюты и колебания логистических затрат.

Среднестатистические цены на бакалею, овощи и молочные товары выросли по сравнению с октябрем. К примеру, гречка в магазинах Auchan, Metro, Novus и Megamarket стоит от 38,30 до 56,20 грн за килограмм. Среднее подорожание с 40,88 до 43,57 грн. составляет 1,74 грн.

Огурцы гладкие (1 кг) подорожали наиболее заметно: средняя цена выросла с 80,49 до 174,90 грн. Дороже всего овощи предлагают в Megamarket, а дешевле всего раньше были в Auchan и Metro.

Молочные изделия показывают более постепенное повышение. Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) стоят в среднем 37,22 грн, что чуть больше, чем в октябре – 36,14 грн. В Megamarket цена доходит до 40, а в Metro и Novus – около 36.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Днепропетровской области больше всего повлияло на овощи, в то время как бакалея и молочные товары росли постепенно.

Местным жителям советуют планировать покупки заранее и внимательно следить за расценками, поскольку стабильный рост стоимости основных продуктов оказывает влияние на семейный бюджет и уровень потребления.

Кроме того, в Днепре также был замечен дефицит продукции.

Из-за погодных условий большинство комбинатов досрочно начали отопительный сезон, используя уголь и пеллеты. Расходы на топливо выросли вдвое, что повлияло на конечные цены огурцов в магазинах и на рынках.

Источник: Мінфін

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.