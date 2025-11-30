Украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, теперь могут воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в Днепропетровской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области дает крышу над головой в новой общине, сообщает Politeka.

По информации пресс-службы Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить в разных формах.

Это могут быть частные квартиры и дома, коммунальные помещения или государственные учреждения, готовые принять переселенцев.

Для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области от физических лиц государство создало онлайн-сервис "Прихисток".

Там граждане могут выбрать регион, указать количество членов семьи и найти актуальные объявления. После этого остается только связаться с владельцем и договориться о поселении.

Волонтеры разработали подобный ресурс "Допомогай", который также позволяет быстро находить жилище и получать консультации.

Местные власти также активно приобщаются к размещению новоприбывших украинцев из опасных регионов. Областные военные администрации и органы местного самоуправления предоставляют переселенцам социальное помещение в местах компактного поселения.

Те, кто хочет поселиться в таких комплексах, должны сообщить о своем прибытии ответственным лицам во время эвакуации, гуманитарным штабам или местным властям через горячие линии.

Для тех, кто находится в местах компактного поселения, телефон горячей линии (096) 058-83-76, Министерство реинтеграции 15-48, а также горячая линия Уполномоченного по переселенцам (066) 813-62-39.

