Дефицит продуктов в Полтавской области будет оставаться актуальным вопросом, пока урожайность не восстановится.

Дефицит продуктов в Полтавской области может стать следствием снижения урожайности лука, информирует Politeka.

Из-за оккупации большинства южных территорий аграриям пришлось переносить посевы в центральные и западные регионы. Именно там урожайность значительно ниже, и теперь хозяева получают в четыре раза меньше привычных показателей.

По словам Виктории Рудь, старшей научной сотрудницы Института овощеводства и бахчеводства НААНУ, нынешний результат составляет примерно 20 тонн с гектара. До войны на юге собирали 60–80 тонн. До начала полномасштабного вторжения в Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области давали около 60% национального урожая. Потеря этих площадей радикально изменила карту производства, а новые условия, отсутствие опыта и неблагоприятный климат снизили объемы.

Посевные площади в 2024 году остались почти неизменными – около 53,8 тысяч гектаров. Однако сбор упал на 20-25%. Причинами стали недостаток влаги, распространение болезней и погодные вызовы. В 2022 году в результате оккупации хозяйства потеряли около 21% довоенных показателей, что уже привело к дефициту. В следующем, в 2023 году благодаря работе фермеров в центральных и западных регионах урожай вырос на 9,8% по сравнению с предыдущим периодом.

Следовательно, дефицит продуктов в Полтавской области будет оставаться актуальным вопросом, пока урожайность не восстановится, а производители не смогут приспособиться к новым реалиям.

К слову, в Полтавской области у людей также есть возможность получить гуманитарную помощь для оплаты коммунальных услуг.

