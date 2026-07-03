Дефіцит продуктів у Полтавській області позначився на ринку овочів через майже повне вичерпання запасів торішньої білоголової капусти, повідомляє Politeka.

Водночас обсяги нового врожаю поки не дозволяють повністю задовольнити попит, що вплинуло на формування вартості.

Наприкінці червня торішню капусту продають у межах 8–15 гривень за кілограм. Ціна залежить від якості, умов зберігання та кількості товару, який надходить у продаж.

Представники галузі пояснюють, що залишки зі сховищ швидко закінчуються. Частину резервів уже реалізували, тоді як рання продукція ще надходить невеликими партіями. Саме через це на ринку виник тимчасовий дисбаланс між попитом і пропозицією.

Фахівці зазначають, що Дефіцит продуктів у Полтавській області має сезонний характер. Подібна ситуація щороку виникає під час переходу від минулого врожаю до нового, коли обсяги постачання ще не досягли необхідного рівня.

Попри нинішню ситуацію, вартість капусти все ще нижча, ніж була наприкінці червня минулого року. Це свідчить, що ринок поки не повернувся до торішніх показників.

Подальший розвиток подій залежатиме від темпів збирання врожаю, погодних умов, логістики та швидкості постачання овочів до магазинів. Якщо надходження продукції затримуватиметься, ціни можуть знову змінитися.

Окремо експерти прогнозують, що восени можливе подорожчання частини молочної продукції. За попередніми оцінками, зростання може становити від 15% до 25% через збільшення виробничих витрат.

Фахівці рекомендують стежити за ситуацією на ринку, адже зі збільшенням обсягів нового врожаю вартість овочів може переглянутися.

Джерело: mind.ua

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