Графіки відключення світла у Полтавській області на 4 липня запроваджуються за окремими адресами.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 4 липня будуть діяти за десятками адрес та триватимуть багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Зазначимо, графіки відключення світла у Полтавській області на 4 липня запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання, модернізацію інфраструктури та зниження ризиків аварійних ситуацій у пікові періоди навантаження.

З 8 до 20 години (12 годин поспіль) будуть вимикати електрику в селі Гуньки. Знеструмлення охоплять тільки окремі адреси. Зокрема, світла в суботу не буде на таких вулицях:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

Луговий пров. — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — 2, 8

Кам'янський пров. — 1, 6

Також, з 8 до 20 години, триватимуть додаткові знеструмлення в селі Радочини. Обмеження вводять за десятками адрес, а саме:

Вільний пров. — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — б/н, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

Також 4 липня планові роботи на електромережах заплановані у селі Демидівка. Тут відключення електроенергії триватимуть з 08:00 до 20:00 та торкнуться частини населеного пункту. Зокрема, світла не буде на вулицях:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25, 29

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21.

Джерело: Омельницька Громада.

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