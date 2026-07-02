Енергетики наголошують, що такі графіки відключення світла у Полтавській області на 3 липня є необхідними.

Українців попереджають про планові графіки відключення світла у Полтавській області на 3 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 3 липня пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики наголошують, що такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи мереж, своєчасного виявлення та усунення технічних несправностей.

3 липня з 08:00 до 17:00 планові роботи триватимуть у селі Нові Санжари. У цей період буде тимчасово обмежено електропостачання для десятків приватних домогосподарств на низці вулиць:

Віктора Андрієвського (б. 16/30, 18, 20/35),

Ковалівська (б. 3/1, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11/1, 12, 14, 15, 16, 19, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 30, 31, 32/1, 33, 34),

пров.Ковалівський (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17/1),

пров.Лілейний (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 28),

Пушкіна (б. 9),

Шевченка (б. 68, 68/2),

пров.Якова Корицького (б. 11)

Того ж дня аналогічні заходи заплановані й у селі Вісичі. Тут знеструмлення триватимуть орієнтовно дев’ять годин — із 08:00 до 17:00. Без електропостачання тимчасово залишаться мешканці значної частини вулиць, серед яких:

пров.Дачний (б. 1, 3, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2),

пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

пров.Ставковий (б. 2, 3, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювілейна (б. 8),

пров.Ювілейний (б. 6)

Крім того, планові ремонтні роботи 3 липня проводитимуться і в селі Клюсівка. Тут також передбачені відключення електроенергії з 08:00 до 17:00, які охоплять частину вулиць:

Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Молодіжна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пров.Шкільний (б. 7),

пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).



Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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