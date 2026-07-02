Українців попереджають про планові графіки відключення світла у Полтавській області на 3 липня, повідомляє Politeka.net.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 3 липня пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики наголошують, що такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи мереж, своєчасного виявлення та усунення технічних несправностей.
3 липня з 08:00 до 17:00 планові роботи триватимуть у селі Нові Санжари. У цей період буде тимчасово обмежено електропостачання для десятків приватних домогосподарств на низці вулиць:
- Віктора Андрієвського (б. 16/30, 18, 20/35),
- Ковалівська (б. 3/1, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11/1, 12, 14, 15, 16, 19, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 30, 31, 32/1, 33, 34),
- пров.Ковалівський (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17/1),
- пров.Лілейний (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 28),
- Пушкіна (б. 9),
- Шевченка (б. 68, 68/2),
- пров.Якова Корицького (б. 11)
Того ж дня аналогічні заходи заплановані й у селі Вісичі. Тут знеструмлення триватимуть орієнтовно дев’ять годин — із 08:00 до 17:00. Без електропостачання тимчасово залишаться мешканці значної частини вулиць, серед яких:
- пров.Дачний (б. 1, 3, 5),
- пров.Зелений (б. 1, 2),
- пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),
- Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),
- пров.Ставковий (б. 2, 3, 4, 8, 12, 18, 20),
- пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),
- Ювілейна (б. 8),
- пров.Ювілейний (б. 6)
Крім того, планові ремонтні роботи 3 липня проводитимуться і в селі Клюсівка. Тут також передбачені відключення електроенергії з 08:00 до 17:00, які охоплять частину вулиць:
- Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),
- Молодіжна (б. 1),
- Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),
- пров.Шкільний (б. 7),
- пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада
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