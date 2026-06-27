Дефіцит продуктів у Полтавській області фіксується на тлі скорочення сировинної бази та зростання логістичних витрат, що впливає на продовольчий ринок регіону, повідомляє Politeka.

Аналітики пов’язують тенденцію з наслідками війни, подорожчанням пального та ускладненим забезпеченням кормами для тваринницьких господарств. Це підвищило собівартість виробництва та зменшило інтерес частини фермерів до утримання великої рогатої худоби.

У межах області вже помітне скорочення пропозиції окремих товарних позицій. Частина агропідприємств працює в обмеженому режимі та утримується від розширення поголів’я в короткостроковій перспективі.

Фахівці прогнозують, що восени молочний сегмент може подорожчати на 15–25%. Водночас різкого зникнення товарів із полиць не очікується, оскільки баланс підтримуватимуть імпорт і перерозподіл постачання між регіонами.

Додатково впливає зміна експортних потоків: зменшення відвантажень за межі країни дозволяє залишати більші обсяги всередині внутрішнього ринку, частково стабілізуючи ситуацію.

Експерти зазначають, що Дефіцит продуктів у Полтавській області проявляється нерівномірно — насамперед у вигляді коливань постачання окремих категорій, а не повної відсутності базових товарів.

Подальша динаміка залежатиме від вартості енергоресурсів, роботи транспортних маршрутів і стану аграрного сектору. Моніторинг ситуації триває на рівні профільних структур.

Фахівці зазначають, що подальший розвиток ситуації визначатиметься сукупністю економічних, логістичних і виробничих факторів, які впливають на стабільність продовольчого ринку в регіоні.

Джерело: fakty

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