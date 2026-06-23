Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Полтавській області наразі проявляється переважно у вигляді нерівномірного постачання окремих категорій.

Дефіцит продуктів у Полтавській області стає помітнішим через скорочення сировинної бази та зростання витрат на доставку, що впливає на ситуацію на місцевому продовольчому ринку, передає Politeka.

За оцінками аналітиків, серед головних причин — наслідки війни, дорожче пальне та складнощі із забезпеченням кормами тваринницьких господарств. Через це виробництво стало дорожчим, а утримання великої рогатої худоби для багатьох господарників втратило колишню привабливість.

У регіоні вже фіксують зменшення обсягів пропозиції. Деякі агропідприємства повідомляють про обмежені можливості та не поспішають розширювати поголів’я найближчим часом.

Експерти прогнозують, що восени молочна продукція може додати у вартості від 15% до 25%. Водночас критичного браку товарів у магазинах не очікують. Стабільність забезпечуватимуть імпортні поставки та перерозподіл вантажів між областями.

Додатковим фактором стала зміна експортної активності. Скорочення відвантажень за кордон дозволяє залишати більші обсяги всередині країни, що допомагає стримувати ризики для торговельних мереж.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Полтавській області наразі проявляється переважно у вигляді нерівномірного постачання окремих категорій, а не повної відсутності необхідних позицій.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від цін на енергоресурси, роботи логістичних маршрутів та стану аграрного сектору. Профільні служби продовжують відстежувати зміни, оцінюючи можливі виклики для споживчого сегмента у середньостроковій перспективі.

Джерело: fakty

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