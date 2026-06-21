Подорожчання продуктів у Полтавській області має нерівномірний характер і найбільше проявляється у м’ясній групі товарів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується у сегменті м’ясних виробів і бакалії, де спостерігається зростання вартості на тлі коливань роздрібного ринку та зміни середніх показників за місяць, повідомляє Politeka.

У категорії сардельок «Ятрань молочні» середня ціна наразі становить 183,38 грн за кілограм. У травні вона перебувала на рівні 146,62 грн, що означає збільшення на 40,81 грн. У торгових мережах вартість також відрізняється: у Metro продукт реалізують за 183,38 грн, тоді як місяцем раніше діапазон був нижчим і коливався біля 142–150 грн залежно від точки продажу.

Ще одна позиція — ковбаски «Алан мисливські напівкопчені» — демонструє більш виражену динаміку в межах різних мереж. Середня ціна зараз становить 800,56 грн за кілограм, тоді як у травні вона була на рівні 753,78 грн. У магазинах зафіксовано розбіжності: від 705,80 грн в Auchan до 889,00 грн у Novus, що відображає нерівномірність формування цінників у роздрібі.

У бакалійній групі борошно «Хуторок пшеничне» демонструє більш помірну динаміку. Середня вартість становить 70,96 грн за 2 кг проти 68,72 грн у попередньому місяці, тобто зростання склало 2,35 грн. У торгових мережах ціна коливається в межах 67,92–74,00 грн залежно від постачальника та магазину.

Аналітичні дані свідчать, що Подорожчання продуктів у Полтавській області має нерівномірний характер і найбільше проявляється у м’ясній групі товарів, тоді як бакалія демонструє більш стабільну динаміку.

Експерти ринку пов’язують такі зміни з коригуванням закупівельних цін, сезонними коливаннями та відмінностями у логістиці постачання між торговельними мережами.

Подальша цінова траєкторія залежатиме від вартості сировини, обсягів пропозиції та активності споживчого попиту у регіоні.

Джерело: Мінфін

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