Дефіцит продуктів у Харкові у цьому випадку формується як наслідок локального дисбалансу на овочевому ринку.

Дефіцит продуктів у Харкові фіксується на тлі стрімкого підвищення вартості торішньої білоголової капусти, що помітно змінило цінові тенденції на місцевих торгових майданчиках, повідомляє Politeka.

На сьогодні кілограм овоча продають у межах 8–15 гривень. Представники ринку пояснюють це майже повним вичерпанням запасів минулого сезону, які ще залишалися у сховищах після збору врожаю.

Після завершення періоду заготівлі аграрні підприємства поступово зменшили обсяги постачання. Через це на внутрішньому сегменті зменшилася доступна кількість товару, що вплинуло на рівновагу між попитом і пропозицією.

У роздрібних точках продажу переважають невеликі партії продукції. Розподіл між постачальниками та регіонами відбувається нерівномірно, що створює додатковий тиск на торговельні мережі.

Складські залишки у виробників також мінімальні. Те, що залишилося після сезону, швидко реалізується через стабільний попит з боку домогосподарств і малого бізнесу.

Аналітики зазначають, що Дефіцит продуктів у Харкові у цьому випадку формується як наслідок локального дисбалансу на овочевому ринку. Додатковий вплив мають витрати на транспортування та зберігання.

Попри підвищення цін, нинішня вартість капусти все ще нижча, ніж у аналогічний період попереднього року, що частково стримує споживчі витрати.

Учасники торгівлі не виключають подальших коливань вартості. У разі подальшого скорочення запасів до надходження нового врожаю ціновий тиск може зберігатися.

Подальша динаміка залежатиме від темпів постачання, логістичних можливостей та результатів наступного аграрного циклу, який визначить баланс пропозиції на ринку.

Джерело: mind

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