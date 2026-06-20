Дефіцит продуктів у Полтавській області проявляється радше як нерівномірність постачання окремих категорій, ніж як повна відсутність товару.

Дефіцит продуктів у Полтавській області фіксується на тлі скорочення сировинних ресурсів і подорожчання логістики, що створює додатковий тиск на місцевий продовольчий сегмент, передає Politeka.

За даними аналітичних спостережень, ключовими причинами стали воєнні наслідки, зростання вартості пального та ускладнення постачання кормів для тваринницьких господарств. У результаті виробничі витрати зросли, а мотивація утримання великої рогатої худоби поступово знизилася.

На рівні регіону вже помітне скорочення внутрішньої пропозиції. Частина фермерських підприємств повідомляє про обмежені ресурси та обережні плани щодо збільшення поголів’я у найближчі періоди.

Експертні оцінки передбачають можливе підвищення цін у молочному сегменті восени в межах 15–25%. Водночас повного зникнення продукції з полиць не прогнозується завдяки імпортним поставкам і перерозподілу товарних потоків між регіонами країни.

Додатковий вплив має зміна експортної активності: зменшення зовнішніх відвантажень дозволяє частково зберігати більші обсяги всередині внутрішнього ринку, що стримує ризики дефіциту в роздрібній мережі.

У цьому контексті дефіцит продуктів у Полтавській області проявляється радше як нерівномірність постачання окремих категорій, ніж як повна відсутність товару.

Подальша динаміка залежатиме від вартості енергоресурсів, стабільності транспортних маршрутів і стану аграрного сектору. Галузеві служби продовжують моніторинг коливань та сезонних змін, оцінюючи середньострокові ризики для споживчого ринку.

Джерело: fakty

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