Дефіцит продуктів у Харкові формується через локальний дисбаланс на ринку овочів.

Дефіцит продуктів у Харкові посилюється на тлі різкого подорожчання торішньої білоголової капусти, яка за останній тиждень суттєво змінила цінову динаміку, повідомляє Politeka.

Наразі кілограм овочу на ринку реалізують у діапазоні від 8 до 15 гривень. Учасники торгівлі пояснюють таку ситуацію швидким вичерпанням запасів минулорічного врожаю.

Після завершення сезону збору аграрні господарства поступово скоротили обсяги постачання. Це зменшило кількість доступного товару на внутрішньому ринку та вплинуло на загальний баланс пропозиції.

Торговельні точки працюють переважно з обмеженими партіями. Розподіл між регіонами відбувається нерівномірно, що створює додатковий тиск на роздрібний сегмент.

Виробники також відзначають мінімальні складські залишки. Наявна продукція швидко реалізується через стабільний попит з боку населення та малого бізнесу.

Експерти вважають, що Дефіцит продуктів у Харкові формується через локальний дисбаланс на ринку овочів. Додатковим фактором виступають високі витрати на логістику та зберігання продукції.

Попри зростання цін, аналітики підкреслюють: поточна вартість капусти все ще залишається нижчою, ніж у відповідний період минулого року.

Учасники ринку допускають подальші коливання вартості. Якщо обсяги постачання скорочуватимуться до появи нового врожаю, ціновий тиск може зберегтися.

Для споживачів це означає залежність від темпів поповнення запасів і стабільності логістичних каналів. Подальший розвиток ситуації визначатимуть результати майбутнього збору та активність постачальників.

Джерело: mind

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