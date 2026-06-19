Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована насамперед на відновлення приміщень.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області реалізується в межах програми «Багатогалузева підтримка постраждалим від війни в Україні», яку впроваджує благодійний фонд «Карітас» для відновлення житлових умов у громадах, що постраждали від бойових дій, повідомляє Politeka.

Ініціатива зосереджена на ремонті пошкоджених будинків, де збережена конструктивна придатність для проживання. Основне завдання полягає у відновленні безпечного середовища та мінімально необхідної інфраструктури побуту.

Реєстрація доступна для мешканців Чутівської, Кобеляцької та Миргородської громад. Подати заявку можуть домогосподарства, які мають підтверджені руйнування або суттєві пошкодження нерухомого майна після обстрілів.

До участі допускаються соціально вразливі категорії населення. Серед них — багатодітні родини з трьома і більше дітьми, люди з інвалідністю, громадяни з тяжкими захворюваннями, одинокі батьки, а також офіційні опікуни неповнолітніх чи недієздатних осіб.

Додатково право на участь мають вагітні жінки та сім’ї з дітьми віком до трьох років. Обов’язковою умовою залишається документальне підтвердження статусу вразливості та фіксація пошкоджень житла.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована насамперед на відновлення приміщень, які потребують термінових ремонтних робіт для подальшого безпечного проживання.

У фонді підкреслюють, що подальший розвиток програми залежить від наявного фінансування та потреб у конкретних громадах регіону.

Актуальні умови участі та зміни в порядку реалізації рекомендують перевіряти через офіційні інформаційні канали організаторів, де регулярно оновлюються дані щодо проєкту.

Джерело: Карітас Полтава.

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