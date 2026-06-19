Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області проявляється як нерівномірний дисбаланс окремих категорій.

Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області фіксується на тлі зменшення обсягів молочної сировини та зростання витрат на логістику, що впливає на стабільність продовольчого ринку, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначають, що ключовий тиск на галузь формують наслідки воєнних дій, подорожчання пального та ускладнене постачання кормів для тваринництва. Це підвищує собівартість виробництва і поступово зменшує економічну вигідність утримання великої рогатої худоби.

У результаті скорочується внутрішня пропозиція. Частина господарств повідомляє про обмежені виробничі можливості, а також обережніші плани щодо розширення поголів’я в найближчій перспективі.

Експерти прогнозують, що восени можливе підвищення цін у молочному сегменті на 15–25%. Водночас повного зникнення продукції з магазинів не очікується, оскільки ринок частково компенсується імпортом і внутрішнім перерозподілом товарних потоків.

Додатково впливає зміна експортних напрямків: скорочення зовнішніх поставок дозволяє залишати більше продукції всередині країни, що зменшує ризики перебоїв у роздрібних мережах.

У цьому контексті Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області проявляється як нерівномірний дисбаланс окремих категорій, а не повна відсутність товарів на полицях.

Подальша ситуація залежатиме від вартості енергоносіїв, стану логістичних маршрутів і стабільності роботи аграрного сектору регіону.

Аналітичні структури продовжують моніторинг ринку, оцінюючи можливі зміни у середньостроковій перспективі та вплив сезонних факторів.

Учасники галузі вважають, що стабілізація можлива лише за умови зниження витрат виробництва та відновлення обсягів сировинної бази.

Джерело: fakty

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