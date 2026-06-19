Дефіцит овочів в Харківській області розглядається як частина ширшої тенденції.

Дефіцит овочів в Харківській області фіксується на тлі весняних заморозків, які завдали відчутних втрат аграрному сектору одразу в кількох регіонах України, повідомляє Politeka.

Погодні коливання у квітні та травні вплинули на стан садів, тепличних комплексів і ранніх культур. Найбільшого удару зазнали кісточкові дерева, де низькі температури пошкодили зав’язь та молоді пагони, що безпосередньо визначає майбутній обсяг урожаю.

Виробники відзначають нерівномірність наслідків. Частина господарств змогла зберегти значну частку посадок, тоді як інші фіксують суттєве скорочення продукції та зниження потенційної пропозиції на ринку.

Особливо вразливими виявилися ранні культури, які швидко реагують на різкі кліматичні зміни. Саме цей фактор уже зараз формує очікування щодо зменшення доступних обсягів окремих позицій у літній період.

Аналітики наголошують, що на цінову динаміку впливатимуть як внутрішні виробничі результати, так і масштаби імпортних поставок, які традиційно частково компенсують сезонні провали.

У цьому контексті Дефіцит овочів в Харківській області розглядається як частина ширшої тенденції, пов’язаної з падінням врожайності та нерівномірним розподілом продукції між регіонами.

Імпорт здатен лише частково закрити потреби ринку, оскільки його обсяги залежать від зовнішніх постачальників і логістичних можливостей. Це створює додатковий тиск на торговельні мережі та оптовий сегмент.

Експерти прогнозують, що подальша ситуація визначатиметься погодними умовами наступних місяців, а також швидкістю надходження продукції нового врожайного циклу.

Стабілізація можлива після старту масового збору, коли пропозиція поступово вирівняє сезонний дисбаланс і зменшить коливання на ринку.

Джерело: tsn

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