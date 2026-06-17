Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області поступово перетворюється на локальну модель взаємодії, де приватні власники нерухомості надають переселенцям тимчасове поселення в обмін на участь у побуті та догляд за майном, передає Politeka.

У межах регіону сформувався окремий сегмент оголошень із різними форматами розміщення. Йдеться про ізольовані кімнати, частини приватних будинків і повністю облаштовані оселі. У більшості випадків орендна плата не застосовується, а умови базуються на домовленостях щодо прибирання, підтримання порядку та допомоги по господарству.

У селі Вищий Булатець Лубенського району доступна окрема кімната в приватному будинку. Об’єкт орієнтований на жінку або матір із дитиною. Усередині є кухонна зона, санвузол і базове облаштування для щоденного побуту. Поруч розташовані школа, крамниці та транспорт до районного центру.

Інший варіант зафіксовано в Мачухах неподалік обласного центру. Пропонується заселення до приватної оселі з підключеними комунікаціями та побутовою технікою. Умовою залишається допомога літній господарці, яка проживає разом із мешканцями. Доступні газове опалення, інтернет і розвинена інфраструктура.

У Миргороді також пропонують кімнату без орендної оплати для жінки або переселенця з базовими умовами. Передбачено спільне ведення побуту та підтримання чистоти. Помешкання має кухню, водопостачання й санвузол, допускається перебування з дитиною.

Подібні оголошення показують, як Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: стає частиною неформального ринку домовленостей між власниками та людьми, які потребують тимчасового прихистку.

У такій моделі сторони обмінюються ресурсами: переселенці отримують дах над головою, а господарі — допомогу в утриманні домогосподарства та виконанні щоденних завдань.

Розвиток цього формату залежить від кількості доступних пропозицій і попиту серед внутрішньо переміщених осіб, які шукають альтернативу класичній оренді.

Джерело: Допомагай

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