Графіки відключення світла у Харківській області на 18 червня триватимуть через ремонтні роботи.

Графіки відключення світла на 18 червня охоплять окремі адреси у Харківській області та триватимуть багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Харківській області на 18 червня триватимуть через ремонтні роботи. Всі роботи проводяться з метою стабілізації роботи електромереж та попередження аварій у майбутньому. Споживачам радять заздалегідь планувати свої справи з урахуванням графіків відключень та стежити за оновленнями від оператора системи розподілу.

З 08:00 до 17:00 години буде тимчасово припинено подачу електроенергії в селі Сомівка. Водночас знеструмлення торкнеться лише окремих адрес:

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31

Окремо повідомляється, що в селі Зачепилівка з 08:00 до 17:00 проводитиметься капітальний та плановий ремонт електромереж. У зв’язку з цим без світла тимчасово залишиться:

вулиця Соборна: 213

Подовжено проведення робіт із реконструкції електромереж, у селищі Високий тимчасово відключатимуть електропостачання з 09:00 до 17:00 години кожного дня до вересня. Знеструмленими лишатимуться:

вулиці: Височанський шлях, Кооперативна, Спортивна, Санаторна, Паркова, Харківська, Красіна, Хоткевича, Підлісна, Двугірна, Ощепкова, Тиха, Шевченка, Березнева, Кримська, Квіткова, Височанська, Лірична, Транспортна, Джерельна

провулки: Кооперативний, Харківський, Підлісний, Осінній

в’їзди: Кооперативний, Харківський

До кінця вересня 2026 року щодня тимчасово відключатимуть електропостачання з 09:00–17:00 години в селі Покотилівка. Знеструмлення діятимуть за наступними адресами:

Сковороди (в-д) 3, 4, 5

Успенський (в-д) 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 2 (кв. 1–8), 25, 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, 2 ДАЧА), 6 (кв. 1–2), 7 (кв. 1–2), 8 (кв. 1–2), 9, 9/2

Підгірна 11А, 10, 11, 12, 14, 1/6, 16, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А

Садова 1, 10, 11, 1/12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Сковороди 1, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2–6, 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33/2, 37, 39/1, 4, 41/2, 47, 49, 5, 51, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1–2), 9

Успенська 9, 10, 13, 57

Харьківська 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка 38/1

Сковороди (пров.) 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Джерело: Зачепилівська Отг

Джерело: Височанська селищна рада

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