Графіки відключення світла на 18 червня охоплять окремі адреси у Харківській області та триватимуть багато годин поспіль, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Харківській області на 18 червня триватимуть через ремонтні роботи. Всі роботи проводяться з метою стабілізації роботи електромереж та попередження аварій у майбутньому. Споживачам радять заздалегідь планувати свої справи з урахуванням графіків відключень та стежити за оновленнями від оператора системи розподілу.
З 08:00 до 17:00 години буде тимчасово припинено подачу електроенергії в селі Сомівка. Водночас знеструмлення торкнеться лише окремих адрес:
- Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31
Окремо повідомляється, що в селі Зачепилівка з 08:00 до 17:00 проводитиметься капітальний та плановий ремонт електромереж. У зв’язку з цим без світла тимчасово залишиться:
- вулиця Соборна: 213
Подовжено проведення робіт із реконструкції електромереж, у селищі Високий тимчасово відключатимуть електропостачання з 09:00 до 17:00 години кожного дня до вересня. Знеструмленими лишатимуться:
- вулиці: Височанський шлях, Кооперативна, Спортивна, Санаторна, Паркова, Харківська, Красіна, Хоткевича, Підлісна, Двугірна, Ощепкова, Тиха, Шевченка, Березнева, Кримська, Квіткова, Височанська, Лірична, Транспортна, Джерельна
- провулки: Кооперативний, Харківський, Підлісний, Осінній
- в’їзди: Кооперативний, Харківський
До кінця вересня 2026 року щодня тимчасово відключатимуть електропостачання з 09:00–17:00 години в селі Покотилівка. Знеструмлення діятимуть за наступними адресами:
- Сковороди (в-д) 3, 4, 5
- Успенський (в-д) 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 2 (кв. 1–8), 25, 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, 2 ДАЧА), 6 (кв. 1–2), 7 (кв. 1–2), 8 (кв. 1–2), 9, 9/2
- Підгірна 11А, 10, 11, 12, 14, 1/6, 16, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А
- Садова 1, 10, 11, 1/12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Сковороди 1, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2–6, 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33/2, 37, 39/1, 4, 41/2, 47, 49, 5, 51, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1–2), 9
- Успенська 9, 10, 13, 57
- Харьківська 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42
- Шевченка 38/1
- Сковороди (пров.) 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.
Джерело: Зачепилівська Отг
Джерело: Височанська селищна рада
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