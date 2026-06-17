Графики отключения света на 18 июня охватят отдельные адреса в Харьковской области и продлятся много часов подряд, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Харьковской области на 18 июня продлятся из-за ремонтных работ. Все работы производятся с целью стабилизации работы электросетей и предупреждения аварий в будущем. Потребителям рекомендуют заблаговременно планировать свои дела с учетом графиков отключений и смотреть за обновлениями от оператора системы распределения.

С 08:00 до 17:00 часов будет временно прекращена подача электроэнергии в селе Сомивка. В то же время обесточивание коснется только отдельных адресов:

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31

Отдельно сообщается, что в селе Зачепыливка с 08:00 до 17:00 будет производиться капитальный и плановый ремонт электросетей. В этой связи без света временно останется:

улица Соборна: 213

Продлено проведение работ по реконструкции электросетей, в поселке Высокый будут временно отключать электроснабжение с 09:00 до 17:00 часов каждый день до сентября. Обесточенными останутся:

улицы: Височанськый шлях, Кооператывна, Спортывна, Санаторна, Паркова, Харкивська, Красина, Хоткевыча, Пидлисна, Двугирна, Ощепкова, Тыха, Шевченка, Березнева, Крымська, Квиткова, Высочанська, Лирычна, Транспортна, Джерельна

переулки: Кооператывный, Харкивськый, Пидлисный, Осинний

вьезды: Кооператывный, Харкивськый

До конца сентября 2026 года ежедневно будут временно отключать электроснабжение с 09:00–17:00 в селе Покотыливка. Обесточение будут действовать по следующим адресам:

Сковороды (в-д) 3, 4, 5

Успенськый (в-д) 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 2 (кв. 1–8), 25, 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, 2 ДАЧА), 6 (кв. 1–2), 7 (кв. 1–2), 8 (кв. 1–2), 9, 9/2

Підгірна 11А, 10, 11, 12, 14, 1/6, 16, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А

Садова 1, 10, 11, 1/12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Сковороды 1, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2–6, 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33/2, 37, 39/1, 4, 41/2, 47, 49, 5, 51, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1–2), 9

Успенська 9, 10, 13, 57

Харькивська 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка 38/1

Сковороды (пров.) 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Источник: Зачепилівська Отг

Источник: Височанська селищна рада

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