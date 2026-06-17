Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві також розповсюджуються через мережу Червоного Хреста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються доступними в межах гуманітарних програм, які діють за підтримки благодійних і міжнародних структур, повідомляє Politeka.

У 2026 році такі ініціативи продовжують функціонувати завдяки співпраці громад, донорських організацій та фондів, що забезпечують продовольчу підтримку для вразливих категорій населення.

Зокрема, «Карітас Полтава» видає набори внутрішньо переміщеним особам і пенсіонерам, які зареєстровані та проживають у громаді до 90 днів. Такий підхід спрямований на допомогу людям на етапі первинної адаптації після переїзду.

Окремо міжнародні партнери продовжують фінансування гуманітарних програм. За даними структур ООН, на підтримку України у 2026 році передбачено 2,3 млрд доларів, частина яких використовується для забезпечення продовольчих потреб у регіонах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві також розповсюджуються через мережу Червоного Хреста, який працює як через набори, так і через сертифікати на придбання товарів першої необхідності.

Починаючи з 1 січня 2026 року, в Україні запроваджено базову соціальну допомогу, що для частини громадян частково замінює натуральні пакунки грошовими виплатами.

Інформацію про доступні програми можна отримати через державні онлайн-платформи та волонтерські ресурси. Серед них — «єДопомога» та застосунок «Де Допомога», де регулярно оновлюються дані про видачу підтримки.

Додатково оголошення про гуманітарні ініціативи публікуються в офіційних Telegram-каналах благодійних організацій і місцевих громад, що дозволяє швидко відстежувати актуальні можливості.

Джерело: pokrovsk24.news

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