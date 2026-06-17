Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве также распространяются через сеть Красного Креста.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве остаются доступными в рамках гуманитарных программ, действующих при поддержке благотворительных и международных структур, сообщает Politeka.

В 2026 г. такие инициативы продолжают функционировать благодаря сотрудничеству общин, донорских организаций и фондов, обеспечивающих продовольственную поддержку для уязвимых категорий населения.

В частности, «Каритас Полтава» издает наборы внутренне перемещенным лицам и пенсионерам, зарегистрированным и проживающим в общине до 90 дней. Такой подход направлен на помощь людям на этапе первоначальной адаптации после переезда.

Отдельно международные партнеры продолжают финансировать гуманитарные программы. По данным структур ООН, в поддержку Украины в 2026 году предусмотрено 2,3 млрд долларов, часть которых используется для обеспечения продовольственных потребностей в регионах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве также распространяются через сеть Красного Креста, работающего как через наборы, так и через сертификаты на приобретение товаров первой необходимости.

Начиная с 1 января 2026 года, в Украине введена базовая социальная помощь, которая для части граждан частично заменяет натуральные пакеты денежными выплатами.

Информацию о доступных программах можно получить через государственные онлайн-платформы и волонтерские ресурсы. Среди них — «Де Допомога» и приложение «Де Допомога», где регулярно обновляются данные о выдаче поддержки.

Дополнительно объявления о гуманитарных инициативах публикуются в официальных Telegram каналах благотворительных организаций и местных общин, что позволяет быстро отслеживать актуальные возможности.

Источник: pokrovsk24.news

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