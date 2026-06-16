Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стала важливим інструментом підтримки у прифронтових громадах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується благодійним фондом «Карітас» у межах програм підтримки домогосподарств, що постраждали через бойові дії.

Ініціатива спрямована на мешканців регіону, чиї оселі зазнали руйнувань, але залишаються придатними для подальшого проживання. Основний фокус — відновлення базових умов побуту без повної перебудови об’єктів.

У рамках програми виконуються дрібні та середні ремонтні роботи. Йдеться про заміну пошкоджених вікон, встановлення дверей, відновлення покрівель, стін і інших елементів, що забезпечують безпеку житла.

Повністю зруйновані будівлі не входять до переліку підтримки, оскільки ініціатива орієнтована саме на часткове відновлення житлових умов.

Надання допомоги можливе у двох форматах: грошова компенсація на ремонт або виконання робіт підрядними організаціями безпосередньо на місці.

До категорій отримувачів належать літні люди, особи з інвалідністю, родини з дітьми, одинокі батьки, вагітні жінки та інші соціально вразливі групи населення.

Саме Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стала важливим інструментом підтримки у прифронтових громадах, де пошкодження житлового фонду мають масовий характер.

Організатори програми зазначають, що ключова мета полягає у відновленні мінімально безпечних умов проживання та підтримці людей, які залишаються у своїх домівках попри складну ситуацію.

Подальша реалізація програми залежить від фінансування та потреб у громадах.

Загальні умови участі у програмі визначаються внутрішніми процедурами організаторів.

Джерело: Карітас

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