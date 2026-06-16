Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стала важным инструментом поддержки прифронтовых общин.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется благотворительным фондом «Каритас» в рамках программ поддержки пострадавших из-за боевых действий домохозяйств.

Инициатива направлена ​​на жителей региона, чьи дома подверглись разрушениям, но остаются пригодными для дальнейшего проживания. Основной фокус – восстановление базовых условий быта без полной перестройки объектов.

В рамках программы производятся мелкие и средние ремонтные работы. Речь идет о замене поврежденных окон, установке дверей, восстановлении кровель, стен и других элементов, обеспечивающих безопасность жилья.

Полностью разрушенные здания не входят в список поддержки, поскольку инициатива ориентирована именно на частичное восстановление жилищных условий.

Оказание помощи возможно в двух форматах: денежная компенсация по ремонту или выполнению работ подрядными организациями непосредственно на месте.

К категориям получателей относятся пожилые люди, лица с инвалидностью, семьи с детьми, одинокие родители, беременные женщины и другие социально уязвимые группы населения.

Именно Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стала важным инструментом поддержки в прифронтовых общинах, где повреждения жилого фонда носят массовый характер.

Организаторы программы отмечают, что ключевая цель состоит в восстановлении минимально безопасных условий проживания и поддержке людей, которые остаются в своих домах, несмотря на сложную ситуацию.

Последующая реализация программы зависит от финансирования и потребностей в общинах.

Общие условия роли в программе определяются внутренними процедурами организаторов.

Источник: Каритас

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