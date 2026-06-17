Кабінет Міністрів України актуалізував правила надання грошової допомоги на проживання для ВПО в Харківській області.

У Харківській області продовжать виплати грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, однак порядок її призначення зазнав оновлень, повідомляє Politeka.net.

Кабінет Міністрів України актуалізував правила надання допомоги на проживання для ВПО, запровадивши зміни, які насамперед стосуються родин із дітьми. Як уточнюють у Пенсійному фонді, ключовою новацією стало те, що під час призначення виплат на дітей-переселенців більше не враховуватимуться доходи батьків.

Як зазначається у повідомленні ПФУ, водночас право на отримання допомоги, як і раніше, залишається залежним від оцінки майнового стану заявників.

Під час перевірок враховуватимуть наявність нерухомості за межами зон бойових дій або тимчасової окупації, значні заощадження на банківських рахунках і депозитах, а також великі витрати, зокрема на придбання автомобілів чи земельних ділянок.

Оновлені правила також уточнюють строки призначення грошової допомоги для ВПО в Харківській області. Якщо заява була подана до 1 червня 2026 року, допомога нараховується з 1 лютого, тобто «заднім числом». У разі звернення після цієї дати виплати призначатимуться лише з місяця подання документів.

У Пенсійному фонді наголошують, що громадяни, яким раніше відмовили у виплатах через перевищення доходів, не отримають автоматичного поновлення допомоги. Для повторного розгляду необхідно подати нову заяву до територіальних органів ПФУ.

Подати документи можна особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду, через ЦНАП або органи місцевого самоврядування, а також надіславши пакет документів поштою.

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