Кабинет Министров Украины актуализировал правила предоставления денежной помощи на проживание для ВПЛ в Харьковской области.

В Харьковской области продолжат выплаты денежной помощи для внутренне перемещенных лиц, однако порядок ее назначения претерпел обновления, сообщает Politeka.net.

Кабинет Министров Украины актуализировал правила предоставления помощи на проживание для ВПЛ, введя изменения, прежде всего касающиеся семей с детьми. Как уточняют в Пенсионном фонде, ключевой новацией стало то, что при назначении выплат на детей-переселенцев больше не будут учитываться доходы родителей.

Как отмечается в сообщении ПФУ, в то же время право на получение помощи по-прежнему остается зависимым от оценки имущественного положения заявителей.

Во время проверок будут учитываться наличие недвижимости вне зон боевых действий или временной оккупации, значительные сбережения на банковских счетах и ​​депозитах, а также большие расходы, в частности на приобретение автомобилей или земельных участков.

Обновленные правила также уточняют сроки назначения денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области. Если заявление было подано до 1 июня 2026, помощь начисляется с 1 февраля, то есть «задним числом». В случае обращения после этой даты выплаты будут назначаться только с месяца подачи документов.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что граждане, которым ранее отказали в выплатах из-за превышения доходов, не получат автоматическое возобновление пособия. Для повторного рассмотрения необходимо подать новое заявление в территориальные органы ПФУ.

Подать документы можно лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, через ЦНАП или органы местного самоуправления, а также отправив пакет документов по почте.

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