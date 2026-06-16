Графіки відключення світла на 17 червня у Харківській області пов’язані з проведенням планових і ремонтних робіт.

Українців попередили про нові графіки відключення світла, що заплановані через планові роботи 17 червня у Харківській області, пише Politeka.net.

Як зазначається, графіки відключення світла на 17 червня у Харківській області пов’язані з проведенням планових і ремонтних робіт на електромережах. Фахівці виконують технічне обслуговування обладнання, оновлення інфраструктури та заходи з підвищення надійності електропостачання. Жителів області закликають завчасно ознайомитися з графіками та враховувати можливі відключення під час планування щоденних справ.

17 червня з 08:00 до 17:00 години буде тимчасово припинено подачу електроенергії в селі Миколаївка. Водночас знеструмлення торкнеться лише окремих вулиць та провулків. Обмеження діятимуть за такими адресами:

Захисників України - усі будинки

Набережна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 27

Садова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47А, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Харківська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56А, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 180.

До кінця вересня 2026 року щодня тимчасово відключатимуть електропостачання з 09:00–17:00 години в селі Покотилівка. Знеструмлення діятимуть за наступними адресами:

Сковороди (в-д) 3, 4, 5

Успенський (в-д) 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 2 (кв. 1–8), 25, 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, 2 ДАЧА), 6 (кв. 1–2), 7 (кв. 1–2), 8 (кв. 1–2), 9, 9/2

Підгірна 11А, 10, 11, 12, 14, 1/6, 16, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А

Садова 1, 10, 11, 1/12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Сковороди 1, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2–6, 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33/2, 37, 39/1, 4, 41/2, 47, 49, 5, 51, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1–2), 9

Успенська 9, 10, 13, 57

Харьківська 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка 38/1

Сковороди (пров.) 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Джерело: Височанська селищна рада

Джерело: Зачепилівська Отг

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