Графики отключения света 17 июня в Харьковской области связаны с проведением плановых и ремонтных работ.

Украинцев предупредили о новых графиках отключения света, запланированных из-за плановых работ 17 июня в Харьковской области, пишет Politeka.net.

Как отмечается, графики отключения света на 17 июня в Харьковской области связаны с проведением плановых и ремонтных работ на электросетях. Специалисты выполняют техническое обслуживание оборудования, обновление инфраструктуры и мероприятия по повышению надежности электроснабжения. Жители области призывают заранее ознакомиться с графиками и учитывать возможные отключения при планировании ежедневных дел.

17 июня с 08:00 до 17:00 часов будет временно прекращена подача электроэнергии в селе Мыколаивка. В то же время обесточивание коснется только отдельных улиц и переулков. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Захысныкив Украины - все дома

Набережна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 27

Садова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47А, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Харкивська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56А, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 180.

До конца сентября 2026 года ежедневно будут временно отключать электроснабжение с 09:00–17:00 в селе Покотыливка. Обесточение будут действовать по следующим адресам:

Сковороды (в-д) 3, 4, 5

Успенськый (в-д) 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 2 (кв. 1–8), 25, 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, 2 ДАЧА), 6 (кв. 1–2), 7 (кв. 1–2), 8 (кв. 1–2), 9, 9/2

Підгірна 11А, 10, 11, 12, 14, 1/6, 16, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А

Садова 1, 10, 11, 1/12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Сковороды 1, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2–6, 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33/2, 37, 39/1, 4, 41/2, 47, 49, 5, 51, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1–2), 9

Успенська 9, 10, 13, 57

Харькивська 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка 38/1

Сковороды (пров.) 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Источник: Высочанский поселковый совет

Источник: Зачепиловская Отг

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